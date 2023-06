Zuliani: «I milioni che doveva prendere la Juve vanno ad altri. Come nel 2006». La frecciata del giornalista e tifoso

Zuliani, giornalista e tifoso della Juventus, attraverso un video pubblicato dal suo canale You Tube è tornato sulla penalizzazione inflitta ai bianconeri in classifica.

ZULIANI – «Senza penalizzazione la Juve sarebbe in Champions, non va dimenticato. I milioni che dovevamo prendere noi se li prende qualche altra squadra. Come nel 2006 qualcun altro si becca i nostri soldi grazie alla nostra penalizzazione».

