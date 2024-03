Zuliani: «La carriera di Pogba è terminata, ma lo ricordo così alla Juve. E quel rigore in finale col Barcellona…». L’omaggio

Zuliani, giornalista e tifoso della Juventus, in un video pubblicato sui suoi canali social ha voluto rendere omaggio a Pogba dopo la squalifica di 4 anni per doping.

ZULIANI SU POGBA – «Pogba ha 31 anni, ai 35 vedremo cosa accadrà, ma direi che può terminare la sua carriera calcistica double face, di cui l’ultima da dimenticare. Voglio ricordare la prima: è stato uno dei centrocampisti più belli dal punto di vista stilistico, di forza agonistica, conclusione dalla distanza e personalità. La Juve ha visto arrivare giovanissimo, imporsi con 190 presenze e 34 gol. La sua stagione migliore è la prima con Allegri nel 14-15 dove si arriva in finale a Berlino. Lui va in doppia cifra di gol e assist e c’è soprattutto quel rigore non concesso col Barcellona in finale che avrebbe portato la Juve probabilmente in vantaggio e a vincere una Champions inaspettata. Ma queste sono le sliding doors del calcio».

