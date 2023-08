Claudio Zuliani, giornalista presso Radio Bianconera, ha voluto commentare così Cagliari-Inter, e soprattutto su Cuadrado

Claudio Zuliani, via Twitter, ha così commentato il contatto in area di rigore tra Cuadrado e Luvumbo che non ha portato al rigore durante la disputa di Cagliari-Inter.

LE PAROLE – «Veramente strano come all’improvviso un fallo da rigore causato da Cuadrado non susciti polemiche. Improvvisamente dei VIP che descrivevano Cuadrado come un tuffatore lo definiscono un gran giocatore che salta l’uomo».

L’articolo Zuliani punge l’Inter: «Strano, un rigore causato da Cuadrado non suscita polemiche» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG