Cori offensivi contro Balotelli. Lui su Instagram: "Laziali presenti oggi allo stadio vergognatevi"

Di Redazione CalcioBlog domenica 5 gennaio 2020

Ancora cori razzisti contro l'attaccante del Brescia Mario Balotelli, che a fine partita ha denunciato tutto sul proprio profilo Instagram.

Cori offensivi e discriminatori contro Mario Balotelli durante il match odierno tra il Brescia e la Lazio. Al 30esimo minuto dell'incontro, mentre il Brescia era in vantaggio, è stato lo stesso Balotelli a far notare all'arbitro Manganiello cosa stava accadendo nella curva della Lazio e pochi istanti dopo il direttore di gara ha deciso di sospendere il match, come previsto dal regolamento.

Gli altoparlanti hanno trasmesso il consueto messaggio, il primo strike che ricorda ai tifosi come in caso di comportamento scorretto reiterato sia la società a venir penalizzata, la Lazio in questo caso.

La situazione è rientrata, ma l'attaccante del Brescia si è sfogato su Instagram dopo la conclusione del match, invitando i tifosi della Lazio che oggi erano presenti allo stadio Mario Rigamonti a vergognarsi del loro comportamento.