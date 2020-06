Quando comincia il prossimo campionato di Serie A?

Di Redazione CalcioBlog lunedì 15 giugno 2020

La data più probabile per l’avvio del prossimo campionato di Serie A è il 12 settembre prossimo

Quando comincerà il prossimo campionato di Serie A? Mentre quello 2019-2020 aspetta di riprendere da dove è stato interrotto causa coronavirus, la Lega Calcio guarda al futuro. Gli occhi sono puntati su quello che deciderà il comitato esecutivo dell'Uefa, che mercoledì prossimo dovrà stabilire i calendari della fase finale di Champions ed Europa League 2019-20 nonché quelli delle competizioni per club e squadre nazionali 2020-21.

Un’ipotesi per la Serie A già c’é: la data più probabile per l’avvio del prossimo campionato è il 12 settembre 2020. Questo è quanto si apprende al termine della riunione del Consiglio di Lega che tornerà a riunirsi domani, dalle 18.30, per parlare tra l'altro della questione dei contratti in scadenza al 30 giugno.

Il campionato Primavera invece non riprenderà, si giocherà solo la finale di Coppa Italia fra Fiorentina e Verona che doveva disputarsi il 10 aprile scorso. La prima in classifica allo stop era l’Atalanta con 48 punti, seguita dal Cagliari a quota 45.