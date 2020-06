Serie A: Inter-Sassuolo 3-3

Di Redazione CalcioBlog mercoledì 24 giugno 2020

Inter-Sassuolo 3-3, rocambolesco risultato nella partita valida per la 27esima giornata di Serie A, highlights e tabellino

Inter-Sassuolo finisce 3-3 per una partita che di certo non ha fatto mancare emozioni, seppur da casa, viste le porte chiuse causa Covid-19. A rompere il ghiaccio, nel match valido per la 27esima giornata di Serie A, è il Sassuolo che con Caputo va in rete già al 4’ ben servito da Djuricic.

Poi è Berardi a non riuscire a finalizzare un contropiede per gli ospiti. Allora l'Inter cerca di riprendere in mano la situazione e capovolge il risultato sul finale del primo tempo.

Boga commette fallo su Skriniar in area e l’arbitro fischia il rigore che Lukaku dal dischetto non sbaglia (al 41’) mentre è Biraghi che, nel recupero, dopo una sua incursione e una triangolazione con Sanchez, d’esterno fa il gol del 2-1 per l’Inter.

Il secondo tempo si apre come si era chiuso il primo, all’insegna dell’Inter che con Gagliardini colpisce la traversa, a porta vuota. Il Sassuolo però non demorde e Berardi all’81' si riscatta segnando il rigore concesso per fallo di Young su Muldur. Passano 5 minuti e l’Inter si porta di nuovo in vantaggio con Borja Valero, ma i nerazzurri vengono riacciuffati con il 3-3 di Magnani, al minuto 89.

TABELLINO INTER-SASSUOLO 3-3

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia (54' De Vrij), Bastoni; Moses (75' Candreva), Gagliardini, Borja Valero, Biraghi (75' Young); Eriksen (61' Agoumé); R. Lukaku, Sanchez (61' Lautaro Martinez). A disposizione: Padelli, Godin, Asamoah, Barella, Esposito, Pirola, D'Ambrosio. All.: Conte.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches (79' Magnani), G.Ferrari, Rogerio (46' Kyriakopoulos); Magnanelli (58' Locatelli), Obiang; D. Berardi, Djuricic, Boga (57' Haraslin); Caputo (58' Defrel). A disposizione: Pegolo, Russo, Peluso, Raspadori, Traore, Piccinini, Bourabia. All.: De Zerbi.

MARCATORI: 4' Caputo (S), 41' su rig. Lukaku (I), 45'+1 Biraghi (I), 81' su rig. Berardi (S), 86' Borja Valero (I), 88' Magnani (S).

NOTE: espulso Skriniar (I) al 93' per doppia ammonizione. Ammoniti Bastoni (I) e Rogerio (S).

ARBITRO: Massa di Imperia.