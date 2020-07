Serie A: Parma-Napoli 2-1, Ducali matematicamente salvi

Di Redazione CalcioBlog mercoledì 22 luglio 2020

Serie A, 35esima giornata: Parma-Napoli 2-1. Inter-Fiorentina, Sampdoria-Genoa, Torino-Verona, Spal-Roma, Lecce-Brescia

Parma-Napoli (fischio d’inizio alle 19:30) finisce 2-1 con i padroni di casa che grazie alla vittoria di oggi conquistano matematicamente la salvezza nel match valido per la 35esima giornata di Seria A 2019/2020.

Nel primo tempo da segnalare l'azione scaturita da un errore di Allan, con Di Lorenzo che evita il gol ai Ducali salvando la propria porta, su conclusione a giro di Siligardi, a Meret battuto.

Il vantaggio per il Parma è rinviato al recupero del primo tempo quando l’arbitro fischia il rigore per il fallo in area di Mario Rui su Grassi. Dal dischetto si presenta Caprari che al 48’ fa 1-0.

I partenopei pareggiano al 54’ del secondo tempo, ancora su rigore, dopo che Grassi prende con il braccio il gran tiro di Ruiz. Insigne dagli undici metri non sbaglia.

All’87’ è ancora un penalty a riportare il Parma in vantaggio, questa volta definitivo, con Kulusevski che dopo essersi procurato il rigore, (contatto con Koulibaly), segna lui stesso il 2-1 finale.

(in aggiornamento)