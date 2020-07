Serie A 35a giornata: i posticipi Udinese-Juve e Lazio-Cagliari

Di Redazione CalcioBlog giovedì 23 luglio 2020

Serie A, 35a giornata: oggi i due posticipi Udinese-Juventus e Lazio-Cagliari, campioni d'Italia scudettati per la nona volta consecutiva già oggi?

Si chiude oggi la 35a giornata di Serie A: alle 19:30 in programma c’è Udinese-Juventus, mentre alle 21:45 toccherà a Lazio-Cagliari. La Juve di Maurizio Sarri ha la possibilità di chiudere il discorso scudetto con tre giornate di anticipo se facessero bottino pieno alla Dacia Arena. Sarebbe il primo scudetto per il tecnico ex Chelsea e Napoli. Ovviamente, la squadra allenata da Luca Gotti venderà cara la pelle poiché deve ancora conquistare la matematica salvezza.

Lazio e Cagliari hanno invece poco da chiedere ormai al campionato. I biancocelesti allenati da Simone Inzaghi giocheranno per consolidare il 4° posto, dopo aver per mesi coltivato addirittura sogni scudetto. I rossoblu di Walter Zenga sono invece salvi e con la testa in vacanza già da settimane.

Serie A | Risultati 35a giornata

Inter-Fiorentina 0-0

Lecce-Brescia 3-1

Sampdoria-Genoa 1-2

Spal-Roma 1-6

Torino-Verona 1-1

Parma-Napoli 2-1

Udinese-Juventus ore 19:30

Lazio-Cagliari ore 21:45

Atalanta-Bologna 1-0

Sassuolo-Milan 1-2

Serie A 2019-2020 | Classifica

Juventus 80

Atalanta 74ù

Inter 73

Lazio 69

Roma 61

Milan 59

Napoli 56

Sassuolo 48

Verona 46

Fiorentina 43

Bologna 43

Parma 43

Cagliari 42

Sampdoria 41

Torino 38

Udinese 36

Genoa 36

Lecce 32

Brescia 24

Spal 19