Serie A, il Bologna batte il Lecce 3-2 al 93'. Stasera Juve-Samp

Di Redazione CalcioBlog domenica 26 luglio 2020

In corso altre quattro partite. Stasera Juventus-Sampdoria.

Una ricca domenica di calcio è iniziata alle 17:15 con il primo di sei match che completano la 36a giornata di Serie A dopo gli anticipi di venerdì (Milan-Atalanta finita 1-1) e sabato (Brescia-Parma 1-2, Genoa-Inter 0-3, Napoli-Sassuolo 2-0). Oggi i primi a scendere in campo sono stati Bologna e Lecce, sul campo dei rossoblù. È finita con un risultato piuttosto bugiardo, con un successo dei padroni di casa per 3-2 maturato al 93', ma il Lecce, soprattutto nel secondo tempo, è stato sempre all'attacco. I salentini hanno pagato il fatto di aver cominciato malissimo, incassando due gol nei primi cinque minuti (reti di Palacio al 2' e Soriano al 5'). Nel secondo minuto di recupero del primo tempo il Lecce ha accorciato le distanze con Mancosu, poi nel secondo tempo ha trovato il pareggio con Falco al 66' e è rimasto in attacco per tutto il tempo alla disperata ricerca della vittoria, ma al 93', mentre i giallorossi erano tutti sbilanciati in avanti, è arrivato il gol del 3-2 di Barrow. Adesso per il Lecce la Serie B è sempre più vicina, perché resta a -4 dal Genoa quando mancano solo due giornate alla fine del campionato.

Ora sono in corso altre quattro partite:

Cagliari-Udinese

Roma-Fiorentina

Spal-Torino

Verona-Lazio

Questa sera la Juventus potrebbe festeggiare il suo nono scudetto consecutivo battendo la Sampdoria nel posticipo delle 21:45.