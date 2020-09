Serie A 2020/2021: il calendario ufficiale

Di Redazione CalcioBlog mercoledì 2 settembre 2020

Si parte il 19 settembre con Juve-Sampdoria e Milan-Bologna

Pronti, via. Il calendario della Serie A 2020-2021 è stato ufficializzato oggi con il sorteggio scattato a mezzogiorno. Si partirà il 19 settembre, con Juventus-Sampdoria e Milan-Bologna, e si chiuderà il 23 maggio prossimo.

Per la prima giornata sono previste pure Lazio-Atalanta e Benevento-Inter, che però non si giocheranno nel turno che parte nel weekend del 19-20 settembre ma saranno posticipate perché sia Inter che Atalanta hanno chiuso la stagione ad agosto per gli impegni di coppa. Tra gli altri match della prima giornata, Milan-Bologna, Parma-Napoli e Verona-Roma.

Big match, derby e incroci

Alla seconda giornata spicca invece Roma-Juventus, alla terza Napoli-Juve mentre alla quarta è prevista la stracittadina di Milano. Alla sesta giornata ci sarà il derby della Lanterna Sampdoria-Genoa, alla decima è in programma il derby di Torino, mentre il derby d'Italia tra Inter e Juve si terrà alla 18esima giornata quando si giocherà pure Lazio-Roma.

In mezzo, alla sedicesima giornata, il big-match Milan-Juventus a San Siro. Per quanto riguarda i derby è stato deciso di non farne disputare più di uno per giornata e nessuno alla prima o all’ultima e neanche nei turni infrasettimanali.

Per la regola dell’impossibilità di disputare all’ultima giornata gli stessi incroci già visti negli ultimi due campionati, il campionato di Serie A 2020-21 non potrà chiudersi con Lazio-Napoli, Juventus-Roma e Atalanta-Inter.

Così come per Inter e Atalanta, la Lega Serie A dovrebbe accordare un rinvio della prima partita in calendario allo Spezia, neo promosso per la prima volta in A il 20 agosto, che nel primo match della massima serie in cartello deve andare in trasferta a Udine.

Anche per Spezia e Udinese si profila quindi di fatto un inizio di campionato 2020/2021 al secondo turno, in programma dal 27 settembre.

Calendario Serie A 2020-2021

Prima giornata (andata 20 settembre 2020 - ritorno 31 gennaio 2021)

Benevento-Inter

Fiorentina-Torino

Genoa-Crotone

Juventus-Sampdoria

Lazio-Atalanta

Milan-Bologna

Parma-Napoli

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Spezia

Verona-Roma

Seconda giornata (27 settembre 2020 - 7 febbraio 2021)

Bologna-Parma

Cagliari-Lazio

Crotone-Milan

Inter-Fiorentina

Napoli-Genoa

Roma-Juventus

Sampdoria-Benevento

Spezia-Sassuolo

Torino-Atalanta

Verona-Udinese

Terza giornata (4 ottobre 2020 - 14 febbraio 2021)

Atalanta-Cagliari

Benevento-Bologna

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Torino

Juventus-Napoli

Lazio-Inter

Milan-Spezia

Parma-Verona

Sassuolo-Crotone

Udinese-Roma

Quarta giornata (18 ottobre 2020 - 21 febbraio 2021)

Bologna-Sassuolo

Crotone-Juventus

Inter-Milan

Napoli-Atalanta

Roma-Benevento

Sampdoria-Lazio

Spezia-Fiorentina

Torino-Cagliari

Udinese-Parma

Verona-Genoa

Quinta giornata (25 ottobre 2020 - 28 febbraio 2021

Atalanta-Sampdpria

Benevento-Napoli

Cagliari-Crotone

Fiorentina-Udinese

Genoa-Inter

Juventus-Verona

Lazio-Bologna

Milan-Roma

Parma-Spezia

Sassuolo-Torino

Sesta giornata (1 novembre 2020 - 3 marzo 2021)

Bologna-Cagliari

Crotone-Atalanta

Inter-Parma

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Genoa

Spezia-Juventus

Torino-Lazio

Udinese-Milan

Verona-Benevento

Settima giornata (8 novembre 2020 - 7 marzo 2021)

Atalanta-Inter

Benevento-Spezia

Bologna-Napoli

Cagliari-Sampdoria

Genoa-Roma

Lazio-Juventus

Milan-Verona

Parma-Fiorentina

Sassuolo-Udinese

Torino-Crotone

Ottava giornata (22 novembre 2020 - 14 marzo 2021)

Crotone-Lazio

Fiorentina-Benevento

Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Napoli-Milan

Roma-Parma

Sampdoria-Bologna

Spezia-Atalanta

Udinese-Genoa

Verona-Sassuolo

Nona giornata (29 novembre 2020 - 21 marzo 2021)

Atalanta-Verona

Benevento-Juventus

Bologna-Crotone

Cagliari-Spezia

Genoa-Parma

Lazio-Udinese

Milan-Fiorentina

Napoli-Roma

Sassuolo-Inter

Torino-Sampdoria

Decima giornata (6 dicembre 2020 - 4 aprile 2021)

Crotone-Napoli

Fiorentina-Genoa

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Parma-Benevento

Roma-Sassuolo

Sampdoria-Milan

Spezia-Lazio

Udinese-Atalanta

Verona-Cagliari

Undicesima giornata (13 dicembre 2020 - 11 aprile 2021)

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Cagliari-Inter

Crotone-Spezia

Genoa-Juventus

Lazio-Verona

Milan-Parma

Napoli-Sampdoria

Sassuolo-Benevento

Torino-Udinese

Dodicesima giornata (16 dicembre 2020 - 18 aprile 2021)

Benevento-Lazio

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Milan

Inter-Napoli

Juventus-Atalanta

Parma-Cagliari

Roma-Torino

Spezia-Bologna

Udinese-Crotone

Verona-Sampdoria

Tredicesima giornata (20 dicembre 2020 - 21 aprile 2021)

Atalanta-Roma

Benevento-Genoa

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Verona

Inter-Spezia

Lazio-Napoli

Parma-Juventus

Sampdoria-Crotone

Sassuolo-Milan

Torino-Bologna

Quattordicesima giornata (23 dicembre 2020 - 25 aprile 2021)

Bologna-Atalanta

Crotone-Parma

Juventus-Fiorentina

Milan-Lazio

Napoli-Torino

Roma-Cagliari

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Genoa

Udinese-Benevento

Verona-Inter

Quindicesima giornata (3 gennaio 2021 - 2 maggio 2021)

Atalanta-Sassuolo

Benevento-Milan

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Bologna

Genoa-Lazio

Inter-Crotone

Juventus-Udinese

Parma-Torino

Roma-Sampdoria

Spezia-Verona

Sedicesima giornata (6 gennaio 2021 - 9 maggio 2021)

Atalanta-Parma

Bologna-Udinese

Cagliari-Benevento

Crotone-Roma

Lazio-Fiorentina

Milan-Juventus

Napoli-Spezia

Sampdoria-Inter

Sassuolo-Genoa

Torino-Verona

Diciassettesima giornata (10 gennaio 2021 - 12 maggio 2021)

Benevento-Atalanta

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Bologna

Juventus-Sassuolo

Milan-Torino

Parma-Lazio

Roma-Inter

Spezia-Sampdoria

Udinese-Napoli

Verona-Crotone

Diciottesima giornata (17 gennaio 2021 - 16 maggio 2021)

Atalanta-Genoa

Bologna-Verona

Cagliari-Milan

Crotone-Benevento

Inter-Juventus

Lazio-Roma

Napoli-Fiorentina

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Parma

Torino-Spezia

Diciannovesima giornata (24 gennaio 2021 -

23 maggio 2021)

Benevento-Torino

Fiorentina-Crotone

Genoa-Cagliari

Juventus-Bologna

Lazio-Sassuolo

Milan-Atalanta

Parma-Sampdoria

Roma-Spezia

Udinese-Inter

Verona-Napoli