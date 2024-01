L’ex difensore Antonio Paganin ha elogiato il capitano nerazzurro e “ammonito” il tecnico piacentino.

Antonio Paganin ha parlato a Notizie.com di Simone Inzaghi e Lautaro Martinez. “Per me ci sono i grandi e i buoni allenatori, Inzaghi è un ottimo tecnico. Per diventare grande deve vincere il campionato. Bisogna saper motivare la rosa al massimo ogni giornata, l’Inter due anni fa ha perso lo Scudetto nel recupero con il Bologna. Ora anche Inzaghi ha imparato a gestire meglio le situazioni. Prima cambiava subito i giocatori ammoniti, una volta l’ha fatto anche al 30′”.

L’avversaria

“L’Inter deve stare attenta alla Juve, ha un dna pericoloso. Sono curioso di vedere come e se Inzaghi la spunterà sulla squadra di Allegri. Adesso ha un atteggiamento diverso, dietro ha una dirigenza forte e che lo fa stare tranquillo”.

Lautaro Martinez

L’importanza del Toro

“Per gol realizzati e leadership sta facendo la differenza. E poi ha fatto partire anche lo tsunami dei rinnovi contrattuali, una cosa molto importante per la famiglia dell’Inter. È stato un messaggio chiaro anche ai compagni: ‘Ok, io sono il capitano e rimango perché ho sposato la causa’. Da lì sono partiti i contratti di tutti gli altri. È stato un segnale forte, non è scontato in un’epoca del genere che ti costringe a riflettere sulle offerte che arrivano”.

Al livello di Crespo e Batistuta

“Sì, è a quel livello. Lo dicono i numeri, spesso danno una fotografia chiara. Poi ricordiamolo: è campione del mondo e quello che sta facendo per l’Inter è qualcosa di significativo. Tutto l’ambiente nerazzurro comunque è maturato negli ultimi 8-10 mesi. Con il percorso brillante dell’anno scorso in Champions League sono state poste le basi del cammino attuale”.

