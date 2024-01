La Salernitana ha tra le mani il miglior crossatore del campionato: Calhanoglu primo, ma Candreva non è da meno

Per quanto la Salernitana sia inchiodata in zona retrocessione, dall’altra parte ci sono dei singoli che sono come il vino: passano gli anni, ma la differenza viene sempre fatta. Un nome su tutti? Antonio Candreva.

Statisticamente parlando, escludendo Calhanoglu, l’ex Inter è primo per cross riusciti a quota 30 traversoni. Dato importante, ma necessario per essere sempre più trascinatore di un gruppo che ha bisogno di riprendersi.

