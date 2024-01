Invasione allo stadio Franchi dei tifosi del Bologna in vista dei Quarti di Finale di Coppa Italia. Settore ospiti stracolmo

Il derby dell’Appennino in un contesto di Coppa Italia è tanto importante quanto invitante vista la posta in palio: sia per la Fiorentina di Italiano che per il Bologna di Thiago Motta. Dall’Emilia infatti ci sarà una grande invasione rossoblu.

All’interno del Settore Ospiti dello stadio Franchi ci saranno ben 2500 tifosi bolognesi per trascinare Zirkzee e compagni verso la vittoria.

