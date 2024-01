L’ex allenatore Arrigo Sacchi indica in cosa la squadra di Inzaghi secondo do lui è piuttosto carente.

Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport ha evidenziato un problema non da poco che caratterizza l’Inter: “L’Inter ha un’idea di gioco e cerca di svilupparla, però le manca una cosa: il pressing. Così il Verona, sabato a San Siro, veniva fuori dalla propria area e dalla propria metà campo tranquillamente, senza opposizione. I nerazzurri si chiudevano per ripartire negli spazi, ma io dico: non sarebbe meglio fare un pressing più offensivo e cercare di rubare il pallone vicino all’area avversaria In questo modo si creerebbero seri problemi ai rivali, li si manderebbe in confusione e li si costringerebbe a giocare a ritmi vertiginosi. Inoltre, cosa tutt’altro che trascurabile, gli avversari perderebbero certezze e autostima, avrebbero paura a fare anche la giocata più semplice. E l’Inter potrebbe giovarsi di questo atteggiamento, sarebbe più euforica e imprevedibile”.

esultanza gol Henrikh Mkhitaryan

I rischi dovuti a questa lacuna

“Noto invece che i tre centrocampisti vanno spesso in ritardo quando si tratta di portare il pressing e così vengono saltati. Ma questo errore deve essere corretto, altrimenti si rischia. A livello di qualità tecniche e fisiche i nerazzurri non hanno nulla da invidiare alle altre. Hanno giocatori di classe, sono bravi quando devono attaccare in contropiede, gestiscono bene il pallone, i centrocampisti si muovono con ottimi sincronismi, e anche sulle fasce c’è una buona spinta. Si tratta di colmare quell’unica lacuna: la mancanza di pressing, appunto. Se ci riusciranno, e ne hanno le possibilità, io credo che possano raggiungere grandi traguardi sia in Italia sia in Europa”.

L’articolo Sacchi: “All’Inter manca una cosa, questo errore deve essere corretto” proviene da Notizie Inter.

