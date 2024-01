Agoumé Siviglia, tutto fatto per l’affare con l’Inter ma slitta l’annuncio: il motivo del ritardo e i dettagli dell’accordo

È ormai cosa fatta il passaggio di Lucien Agoumé dall’Inter al Siviglia. Il centrocampista francese classe 2002 arriva in prestito con diritto di riscatto fissato sugli 8 milioni di euro (ma i nerazzurri manterranno l’opzione per la recompra). Il calciatore è ormai da giorni in Spagna, dove ha già svolto le visite mediche, ma continua a mancare l’ufficialità dell’affare.

L’annuncio infatti è slittato di qualche giorno. A spiegarne i motivi è il portale MuchoDeporte, che spiega come manchi da parte del club di Viale della Liberazione l’invio della documentazione completa per permettere agli spagnoli di tesserare il giocatore.

L’articolo Agoumé Siviglia, tutto fatto per l’affare con l’Inter ma slitta l’annuncio: il motivo proviene da Inter News 24.

