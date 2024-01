L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri si esprime anche sull’operato dei direttori di gara.

Massimiliano Allegri ha commentato a DAZN la gara vinta con la Salernitana ma non solo. “Vlahovic dice obiettivo top 4? E’ questione di essere realisti, abbiamo una squadra davanti che è l’Inter e che sta facendo un campionato importante. Era importante vincere per mantenere una distanza dal quinto posto, avere 14 punti sul quinto posto vuol dire 5 partite. Giovedì abbiamo la Coppa, vogliamo la semifinale”.

Su Salernitana-Juventus

“Adesso stiamo bene fisicamente, siamo anche più sereni anche nei momenti di difficoltà. La Salernitana ci ha concesso poco ma abbiamo fatto una buona partita anche sotto 1-0. Non va bene prendere un gol così, come a Frosinone e come in Coppa Italia. Questi sono segnali, la percezione è che quando ci buttano la palla in area rischiamo di prendere gol. 46 punti sono tanti, facciamo un passettino alla volta. Abbiamo fatto un girone d’andata meraviglioso, testa al Frosinone. La Coppa Italia è un obiettivo”.

Arbitro Var

Sulle polemiche post Inter-Hellas Verona

“Ho sempre detto che il VAR è soggettivo, l’ho detto 7 anni fa, 6, 5, 4, 3, 2, l’anno scorso, oggi e lo ridirò domenica prossima. Il VAR è una cosa soggettiva, bisogna accettarlo così com’è. L’importante è non farlo passare per oggetto. Nel tennis c’è una pallina che picchia dentro o fuori, la soggettività è un’altra roba. Non ha senso discutere, noi facciamo il nostro lavoro. C’è una commissione arbitri che valuterà il lavoro che stanno facendo. Bisogna accettare, gli errori fanno parte del gioco e dobbiamo cercare di fare più punti possibile”.

L’articolo Allegri: “L’Inter sta facendo un campionato importante, bisogna accettare che il V. A. R. è soggettivo” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG