Il giornalista Paolo Ziliani fa notare come ci sia un precedente riguardante il V. A. R. Nasca.

Paolo Ziliani ricorda l’errore commesso in Juventus-Bologna ad inizio campionato perché vede coinvolto lo stesso “varista”. “Mi viene in mente che Nasca era al VAR, assieme a Fourneau, anche il 28 agosto quando in Juventus-Bologna 1-1, a metà ripresa, col Bologna in vantaggio 1-0 fece finta di niente sul gigantesco rigore non concesso da Di Bello al Bologna per atterramento di Ndoye – che stava segnando a porta vuota – da parte di Iling: c’erano rigore per il Bologna e espulsione di Iling, Di Bello fece proseguire e Nasca diede l’okay come se nulla di irregolare fosse successo”.

Arbitro Var

Il paragone

“L’arbitro ammonì Motta per proteste e di lì a poco Iling, che avrebbe dovuto essere espulso, fornì a Vlahovic la palla del pareggio: la partita finì 1-1 con furto con scasso ai danni del Bologna. Domanda: siete d’accordo che la platealità e l’evidenza dello sgambetto di Iling a Ndoye sono dieci volte più gravi del contatto Darmian-Magnani di ieri? Credo sia indubitabile“.

I titoli

“E però, guardate quali furono i titoli dei giornali all’indomani della truffaldina Juventus-Bologna con Nasca al VAR. ‘Soltanto pari col Bologna: l’ira di Allegri. Furia Max’ (Gazzetta). ‘Niente Di Bello’ (gioco di parole del Corriere dello Sport). ‘Vlahovic toglie dai guai la Juve: Meno male che Dusan c’è’ (Tuttosport). Come si vede, nessun attacco al ‘VAR cieco’ e nessuna traccia di indignazione. Strano no? Persino Rocchi sospenderà arbitro (Di Bello) e varisti (Nasca e Fourneau) per l’obbrobrio compiuto ai danni del Bologna e a favore della Juventus”.

