Antonio Paganin a TMW Radio ha provato ad immaginare il futuro a breve termine dell’Inter. “Difficile da lontano capire cosa possa succedere. Penso, mettendomi nei panni del fondo che deterrà le quote, che sarà importante vedere come approcceranno: per loro sarà un investimento importante, è una squadra che ha dominato in Italia e lo scorso anno è andata in finale di Champions. Dentro poi ha degli asset importanti. Per me non verrà stravolto tutto, ma si cercherà una continuità”.

L’operato di Zhang

“La scommessa di Zhang era quella di scegliere parametri zero di qualità ed abbattere l’esposizione finanziaria. Se si è arrivati a questo punto, qualcosa non ha funzionato, ma il dato di fatto è che ora il fondo ha una società che ha un valore molto più alto di prima. Per questo si cercherà di valorizzarlo e cercare al contempo il miglior acquirente. I tifosi si augurano che la linea non venga stravolta, in attesa di capire chi saranno i nuovi proprietari”.

Nicolo’ Barella

Sul rinnovo di Lautaro

“Credo se lo sia ampiamente meritato per quello che ha fatto. E’ stato un vero capitano. Lautaro ha sempre manifestato gratitudine verso il club, il suo rinnovo credo che arriverà a breve, il ritardo è dovuto proprio per la questione societaria. Ho l’impressione che sia stata posticipata e sia una sorta di operazione di benvenuto del fondo”.

Un eventuale sacrificio

“Se devo ragionare, per quello che hai già dentro in organico, cederei Barella. Visto che hai dentro Frattesi in quel ruolo”.

