L’agente FIFA Alejandro Camano aggiorna la situazione sulle trattative per il prolungamento del capitano nerazzurro.

Alejandro Camano ha parlato ad FcInterNews del rinnovo del suo assistito. “Lautaro Martinez vuole con tutto sé stesso restare all’Inter. Ma dovrà essere trovato un accordo tale da soddisfare tutte le parti in causa”.

La situazione del club

“Il club nerazzurro da poco appartiene a una nuova proprietà. Immagino quindi debbano sistemare le loro questioni interne. Poi ci vedremo, come sempre. È un club a cui voglio bene, Lautaro si sente al 100% parte integrante dello stesso. Lui ha ancora due anni di contratto, questo significa che ci sono due anni di contratto per definire la situazione. Cosa voglio dire? Che fino al 2026 solo l’Inter può prendere la decisione di venderlo. Lui al momento è super felice dell’attuale contratto sino al 2026”.

Lautaro Martinez

Il suo status

“L’Inter vuole rinnovare. E noi abbiamo già detto di sì, perché Lautaro è felicissimo all’Inter. Con la discussione che partirà dal fatto che Lautaro, rispetto a quando ha rinnovato l’ultima volta, è ancora più speciale per i nerazzurri. Aggiungo: la sua lealtà per l’Inter è assoluta. Vuole restare e rinnovare, ma si dovrà parlare di che giocatore sia diventato oggi. Se per tutto il mondo è paragonabile a un Haaland, un Mbappé, a giocatori di altissimo livello internazionale, si deve partire da qui. Sa, in Italia ci sono calciatori che guadagnano di più e hanno fatto di meno. Dovrò affrontare tutte queste tematiche con l’Inter quando ci vedremo. Attenzione: non abbiamo parlato con alcun club per una sua eventuale cessione, proprio perché il ragazzo vuole rimanere a Milano”.

L’attaccamento

“La gente non deve avere paura, perché sanno che Lautaro ama l’Inter. Poi certo, la professione del calciatore è corta. E si deve adattare la situazione di Martinez a quella del mercato. Lui intanto continua a dirmi di non sentire alcun club, perché vuole restare all’Inter alle giuste condizioni. Lauti è una persona onesta, farà di tutto per restare a Milano. Siamo pronti a venire a Milano tutte le volte che l’Inter vuole per tentare di trovare un accordo. Non abbiamo mai pensato di andare via. Anzi vorremmo restare per tutta la vita. Spero e credo possa essere così”.

