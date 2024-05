Davide Frattesi potrebbe lasciare l’Inter al termine della stagione. Ne è convinto Ugo Trani che ipotizza la Roma come squadra interessata.

Intervenendo recentemente durante un’apparizione a Teleradiostereo, il noto giornalista Ugo Trani ha fornito interessanti spunti riguardo le mosse di mercato future della Roma, con uno sguardo particolare alla figura di Davide Frattesi, centrocampista attualmente in forza all’Inter.

Il futuro di Lukaku e l’interesse per Frattesi

Secondo Trani, il futuro di Romelu Lukaku alla Roma non sarebbe così scontato come alcuni potrebbero pensare. Sottolinea l’importanza per i giallorossi di avere in rosa un attaccante capace di segnare più di 20 gol a stagione, un profilo che, considerando il mercato attuale, difficilmente costerebbe meno di 40 milioni di euro. In questo contesto, tuttavia, l’attenzione viene catturata dalla possibile mossa dell’Inter di cedere Davide Frattesi durante la sessione estiva di trasferimenti.

Davide Frattesi

De Rossi e il gradimento per Frattesi

Uno degli aspetti più intriganti di questa possibile trattativa è l’interesse manifestato dall’allenatore della Roma, Daniele De Rossi, nei confronti del giocatore. Trani non esita a sottolineare come Frattesi sia un calciatore gradito al tecnico romano, lasciando intendere che potrebbe esserci un concreto interesse da parte del club capitolino per il centrocampista.

Il bisogno di rinforzi e le strategie di mercato

L’analisi di Trani non si limita alla sola figura di Frattesi, ma si estende alla necessità per la Roma di rinforzare ulteriormente la squadra. Oltre a sostenere l’acquisto di un attaccante di peso come Lukaku, indica la necessità di includere nel mirino dei giallorossi non solo giocatori come Ghisolfi, ma anche figure capaci di occuparsi della gestione delle cessioni, suggerendo così una strategia di mercato più ampia e articolata.

