Oaktree vorrebbe puntare senza indugi su Lautaro e costruire attorno a lui l’Inter del futuro. Destino ormai delineato.

Da ieri, la proprietà dell’Inter da parte del fondo americano Oaktree è diventata ufficiale, delineando immediatamente le linee guida per il futuro del club nerazzurro. La prima decisione riguarda la conferma integrale del management dell’area sportiva, segnale chiaro del desiderio di continuità e stabilità all’interno della società.

Strategie e Obiettivi Futuri

Le priorità dello staff dirigenziale riguardano la formazione di un nuovo consiglio di amministrazione e l’assegnazione della presidenza, passi necessari per implementare le strategie future. Con questi cambiamenti, figure chiave come Marotta e Ausilio potranno intensificare le negoziazioni per i rinnovi contrattuali dei giocatori di punta, tra cui Lautaro Martínez, Simone Inzaghi e Nicolò Barella.

Lautaro Martinez

Punti Focali dei Rinnovi

Nonostante la variazione di proprietà, il processo di rinnovo contrattuale non ha subito accelerazioni o incrementi di pressione. Il caso di Lautaro sembra il più complesso, con trattative ancora in corso e valori che oscillano tra i 9 e i 10 milioni. L’obiettivo di Oaktree rimane quello di preservare e accrescere la valutazione del club, integrando queste azioni nel proprio progetto a lungo termine.

Un Futuro Ambizioso

Lautaro, capitano e figura emblematica dell’Inter campione d’Italia, rappresenta la pietra angolare su cui si vuole edificare il futuro dell’Inter visione americana del club. Oaktree mira a creare un valore aggiunto, consolidando la squadra e garantendo che rimanga competitiva sia a livello nazionale che internazionale. La permanenza dell’attaccante argentino, salvo offerte eccezionali ancora non pervenute, è vista come essenziale per la continuità e l’espansione della squadra.

