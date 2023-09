Ignazio Abate nel post partita ha commentato la vittoria del Milan Primavera ai danni della Juventus. Ecco le sue parole

Le parole di Ignazio Abate sulla vittoria del Milan Primavera ai danni della Juventus. Ecco cosa ha detto:

«Nella prima mezz’ora siamo stati poco qualitativi nel palleggio, e abbiamo rischiato in un paio di ripartenza. Nel finale di primo tempo siamo stati micidiali, dopo l’espulsione ci siamo messi dietro senza subire molto e poi abbiamo ripreso in mano la partita quando sono rimasti in 10 anche loro. Siamo contenti del risultato ma dobbiamo migliorare tanto senza accontentarci, la mentalità dei ragazzi deve crescere perché il nostro obiettivo è formarli e portarli in prima squadra. Io e il direttore Vergine siamo in sintonia, dobbiamo continuare così con umiltà»

