Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Ecco cosa ha detto

POCHI LEADER – «No, oggi è stata una partita in cui abbiamo annientato a livello mentale. Non abbiamo ancora la capacità di switchare nella partita. Oggi già dall’inizio avevo la sensazione che ogni palla che buttavano in alto andavamo in affanno».

EPISODI ARBITRALI – «Andiamo sulla partita, da questa sconfitta dobbiamo imparare. Non eravamo dei fenomeni prima e non siamo diventati scarsi. Mentalmente abbiamo giocato una partita farfallina. Dobbiamo migliorare, perdiamo punti importanti. Abbiamo preso gol alla prima occasione, abbiamo pagato a caro prezzo il fatto che avevamo staccato la testa».

