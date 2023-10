Abate: «Contento della reazione dei ragazzi. Dobbiamo andare…». Le parole del tecnico dopo il successo e la vetta della classifica

Intervenuto ai canali ufficiali del club, Ignazio Abate ha commentato la vittoria del Milan Primavera contro l’Atalanta.

LE PAROLE – «Sono contento della grande reazione dei ragazzi, non era facilissimo. Venticinque minuti da grande squadra, dove dovevamo passare in vantaggio. Poi il caldo, noi ci siamo allungati e abbiamo preso gol, rischiando di subire anche il secondo. Invece abbiamo fatto un’ottima prestazione dal punto di vista tecnico ma soprattutto dal punto di vista caratteriale. Devo fare i complimenti ai ragazzi, ma siamo a inizio campionato, non abbiamo fatto ancora nulla. Dobbiamo andare avanti con fame e umiltà. Il gruppo è ben saldo e unito quest’anno e riusciamo a trascinare tutti. Dobbiamo accorciare i tempi per inserire tutti, abbiamo bisogno del cuore e del talento di tutti. Quando i grandi sono così d’esempio, è facile per i più piccoli replicare»

