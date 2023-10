Costacurta, i dubbi sull’attacco: «È così importante Giroud?». Le parole dell’ex difensore rossonero dopo Genoa Milan

Intervenuto a Sky Calcio Club, Alessandro Costacurta si è espresso sul ruolo di Olivier Giroud in questo Milan.

LE PAROLE – «Giroud ha fatto un gol in movimento in questa stagione in oltre 700 minuti giocati: è così importante Giroud? È stato molto importante in questi anni, ma penso che si stia dando troppa importanza al suo ruolo nell’attacco»

