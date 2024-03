Andrea Abodi ha firmato il decreto che monetizza l’utilizzo dei giovani calciatori e ha spiegato come funziona partendo da questa stagione

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha firmato il decreto che monetizza l’utilizzo dei giovani calciatori e ha spiegato come funziona partendo da questa stagione. Le sue dichiarazioni:

INCENTIVI – «Per i minuti giocati nel campionato di serie A da giocatori di età compresa tra quindici e ventitré anni, formati nei settori giovanili italiani e che siano tesserati da almeno trentasei mesi ininterrotti per la società presso la quale prestano l’attività sportiva, comprendendo nel computo eventuali periodi di cessione a titolo temporaneo a favore di altre società partecipanti ai campionati di serie A o di serie B o delle seconde squadre partecipanti al campionato di serie. Ai fini del computo dei minuti giocati dal singolo calciatore, si tiene conto dei seguenti criteri: per i calciatori che, nella stagione di riferimento, rientrano nella categoria Under 18 si considera il 100% dei minuti giocati; per i calciatori nella categoria Under 19 si considera il 90% dei minuti giocati; per i calciatori nella categoria Under 20 si considera l’80% dei minuti giocati; per i calciatori nella categoria Under 21 si considera il 70% dei minuti giocati; per i calciatori nelle categorie Under 22 e Under 23 si considera il 50% dei minuti giocati; per i giovani calciatori convocati dalla Nazionale Italiana, sia Nazionale A che Under 21, nella stagione di riferimento, la quota di minuti giocati è incrementata del 30%»

