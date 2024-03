All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra Lazio e Milan: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra Lazio e Milan. Due squadre che devono senza dubbio risollevarsi dopo l’ultime giornate non troppo positive. I biancocelesti dovranno trovare punti per non perdere il treno per l’Europa e arrivare alla sfida contro il Bayern Monaco in salute, soprattutto mentale. Dall’altra parte i rossoneri dopo un punto nelle ultime giornate non vogliono essere risucchiati nella bagarre per un posto in Champions ma consolidare il terzo posto. Andiamo a scoprire le ultimissime sulle probabili formazioni, l’orario e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, F. Anderson. All. Sarri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Lazio-Milan: orario e dove vederla

Lazio-Milan gara delle ore 20:45 del venerdì, che aprirà la ventisettesima giornata della Serie A, l’ottava del girone di ritorno. All’Olimpico sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sulle rispettive App scaricabili su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG