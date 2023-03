Il ministro dello sport Andrea Abodi si è espresso sulle italiane qualificate ai quarti di finale di Champions League, tra cui l’Inter. Le dichiarazioni

Abodi è intervenuto a Radio Rai dove si è espresso sulle italiane in Champions League:

“I quarti di Champions fra Napoli e Milan? Farò il tifo per gli italiani. Non preferisco nessuna delle due, essendo due italiane. Così come l’Inter. Spero possano andare avanti”.

