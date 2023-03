Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, intervenuto ai canali ufficiali viola, ha presentato la complicata partita di domani contro l’Inter

Italiano ha parlato alla vigilia della partita contro l’Inter di domani sera.

DURA – “Sappiamo quant’è forte in casa, il coefficiente di difficoltà è alto. Dobbiamo andare a proporre ciò che ci ha fatto risalire in campionato. Dobbiamo proseguire nella nostra striscia. L’atteggiamento deve essere quello di una squadra consapevole. Per cosa abbiamo preparato e per il nostro periodo positivo. Metteremo personalità mostrando le nostre qualità ma rispettando il grandissimo avversario che avremo di fronte“.

IMPEGNI – “Ci sono in palio tanti punti. Serviranno tutti e tutti dovranno lavorare al meglio nei pochi allenamenti. La squadra sa di giocarsi tanto e deve cercare di ottenere il massimo“.

