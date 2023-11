Le parole di Andrea Abodi, Ministro per lo Sport, sul paragone tra l’Italia e Jannik Sinner. Tutti i dettagli

Andrea Abodi ha parlato a Sky Sport di Jannik Sinner, facendo un paragone con la Nazionale di Spalletti.

PAROLE – «Una partita di Sinner ormai sta diventando quasi come una partita della Nazionale di calcio, anzi in alcuni casi la supera. Al di là delle performance sportive, questo ragazzo ha toccato nel cuore e nei sentimenti delle persone. Oltre all’eccellenza sportiva, è un ragazzo semplice e umile, con sentimenti nobilissimi e con dei messaggi sorprendenti che sta mandando. Evviva Jannik! Lo sport in Costituzione si dimostra con questi campioni, ha una grande dimensione umana, fa tesoro di tutte le esperienze e le sconfitte. Tante cose belle che mi auguro possano aiutare il movimento sportivo a crescere nel suo complesso».

