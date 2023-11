Le parole di Taras Stepanenko, capitano dell’Ucraina, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Italia

Taras Stepanenko ha parlato in conferenza stampa in vista di Ucraina-Italia, decisiva per la qualificazione agli Europei.

PAROLE – «Molti giocatori hanno già giocato gare di questo livello, sono mentalmente pronti. Abbiamo un’ottima atmosfera nella squadra e sappiamo che la gara è il risultato di ciò che abbiamo fatto fin qui. Quella di domani sarà un’altra partita verso la qualificazione, bisognerà essere più concentrati del solito».

