Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha parlato così in merito alla Finale di Champions League che disputerà l’Inter

Intervenuto sulle frequenze di RTL 102.5, il ministro Andrea Abodi ha detto la sua sull’approdo in Finale di Champions League dell’Inter.

LE SUE PAROLE –: «L’Inter in finale di Champions League è una soddisfazione grande, un obiettivo prestigioso. Spero che i 90 minuti ancora da giocare possano dare altra soddisfazione. Un in bocca a lupo ai club italiani che ancora si giocano l’ingresso nelle altre due competizioni. Questo è un segnale confortante, ma che non deve coprire le lacune che ancora ci sono».

L’articolo Abodi sull’Inter: «Grande soddisfazione per la Finale di Champions, buon segnale» proviene da Inter News 24.

