L’ex difensore Lele Adani illustra come dovrà comportarsi l’Inter al cospetto del temutissimo Erling Haaland.

Lele Adani alla Gazzetta dello Sport indica come si potrebbero limitare le mosse di Haaland. “Haaland non si marca con un uomo da solo. Acerbi è molto bravo nelle letture difensive e ha la totale fiducia di Inzaghi, che gli fa fare quello che vuole pure in impostazione. Come singolo, lui dovrà essere bravo a “non farsi sentire” da Haaland. Perché se il norvegese ti percepisce, sa poi come fregarti con la contromossa”.

Erling Haaland

“Serve una marcatura varia, non lineare. Con Giroud puoi fare corpo a corpo per 90 minuti, con Haaland no: a volte devi lasciargli il controllo senza cercare l’anticipo, specie quando hai campo alle tue spalle, perché nel trattamento palla, pur essendo migliorato decisamente con Pep, è lineare. Bisognerà poi che il mediano davanti alla difesa, che sia Calhanoglu o Brozovic, aiuti nello sporcare le imbucate di De Bruyne e compagni, magari indirizzando il passaggio in un certo modo“.

L’articolo Adani: “Acerbi dovrà essere bravo a non farsi sentire da Haaland, servirà anche l’aiuto del mediano” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG