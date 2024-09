Il derby vinto schierando insieme Abraham e Morata potrebbe cambiare le gerarchie nel Milan. Il Milan secondo Fonseca. Nel caldissimo clima del calcio italiano, il derby tra Milan e Inter ha riservato emozioni forti, delineando nuovi eroi e strategie inaspettate che hanno sorpreso tifosi e critici. Al centro della scena, Paulo Fonseca, allenatore del Milan, celebra una vittoria che sa di riscatto. Un match non solo giocato sui campi, ma preparato con sapienza e intelligenza tattica, a dispetto di un contesto che definire surreale è poco. Tra sacrifici, scelte audaci e un gruppo di attaccanti che hanno dimostrato di saper essere decisivi, emergono figure chiave come Abraham e Morata, protagoniste di una sinergia perfetta. L’audacia tattica di Fonseca Nella recente vittoria del Milan sull’Inter, l’approccio tattico di Paulo Fonseca ha destato non poco stupore. Optando per una formazione che molti hanno giudicato estremamente offensiva, Fonseca ha dimostrato che il suo […]

