Carlo Ancelotti, oggi allenatore del Real Madrid, si è unito ai cori di gioia per la vittoria del Milan nel derby contro l’Inter. L’amore per il Milan è come un tatuaggio, resta sulla pelle e ti ricorda sempre quel battere frenetico e carico di passione del cuore al solo pensare dei colori rosso e nero. E’ evidentemente questo l’effetto che il Milan ha lasciato nel sangue di Ancelotti che, seppur lontano da Milano, ha il milanismo che gli attraversa le vene. L’ex rossonero, oggi allenatore del Real Madrid, non ha mai dimenticato il suo passato, condito da vittorie memorabili in Italia e in Europa, e nel corso della conferenza stampa in vista dell’impegno di questa sera del suo Real contro l’Alaves, ha tenuto a celebrare a suo modo la vittoria rossonera nel derby. Ancelotti celebra le 300 partite con il Real Madrid Carlo Ancelotti ha senza dubbio tagliato un traguardo […]

