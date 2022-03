L’attaccante della Roma Tammy Abraham ha segnato una doppietta indirizzando il derby con la Lazio verso la sua squadra.

Tammy Abraham era raggiante dopo il fischio finale del derby romano; ecco le sue parole a DAZN. “Non ho parole, i tifosi hanno supportato la squadra per tutto il match. Nelle ultime settimane avevo sentito parlare del derby, essere qui oggi a contribuire alla vittoria con una doppietta è incredibile”.

Mourinho

“Tutto questo è merito dei compagni e del mister, mi hanno fatto sentire a casa sin dal primo momento, se siamo uniti si ottengono questi risultati. La Roma ha investito moltissimo su di me e voglio ripagarli. Sono deluso per aver mancato la tripletta, di solito da lì non sbaglio. Nel complesso, non posso lamentarmi perché abbiamo vinto in casa. Noi siamo la Roma”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG