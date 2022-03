Il terzino della Lazio Adam Marusic ci mette la faccia e chiede scusa ai tifosi per il derby perso 3-0 con la Roma.

Adam Marusic ha commentato il derby perso alla radio ufficiale della Lazio. “Mi dispiace per questo risultato. Con il gol dopo un minuto tutto è cambiato dal punto di vista mentale, loro sono entrati con più cattiveria in campo”.

Maurizio Sarri

“Quando perdi tre a zero il primo tempo poi è difficile tornare. Abbiamo parlato troppo questa settimana. Abbiamo pagato con una sconfitta pesante, chiedo scusa ai tifosi. Ora dobbiamo lavorare e dare tutto. Tifosi? Noi lo sappiamo quanto conta per loro questa partita, chiedo scusa a nome di tutti noi.Dobbiamo andare avanti e lavorare. Io penso che la Roma non abbia fatto una grande partita. Obiettivo quinto posto? Ci sono otto partite, dobbiamo dare tutto e poi alla fine vediamo dove siamo”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG