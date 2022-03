L’allenatore della Roma Josè Mourinho è molto soddisfatto della vittoria nel derby contro la Lazio ma non di alcuni atteggiamenti del pubblico.

Josè Mourinho ha analizzato così la gara con la Lazio vinta 3-0 ai microfoni di DAZN. “La vittoria contro l’Atalanta è stata molto solida, con un risultato diverso. La squadra è stata consapevole, oggi sembrava tutto speciale, tutto quello che abbiamo pianificato ci è riuscito, il merito è dei giocatori. La Lazio ha cercato di fare un risultato diverso, hanno giocato con l’orgoglio di un derby ma siamo stati sempre in controllo”.

“I ragazzi meritano la vittoria. Non mi piace sentire gli olé al minuto 43 e che i giocatori interpretino questo in maniera sbagliata, tant’é che Ibanez sbaglia su Immobile. Serve rispetto per l’avversario anche se vinci 3-4-5 a 0. Le 4 che sono nei primi 4 posti andranno in Champions League, ci sono altre 4 squadre come Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina che stanno giocando bene e lottano per gli altri posti in Europa. Finire 5° od 8° è una differenza, vediamo se riusciamo a finire bene”.

