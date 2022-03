Il tecnico dell’Hellas Verona Igor Tudor è soddisfatto dell’1-1 di Empoli; l’allenatore inoltre riempie di elogi Cancellieri.

Igor Tudor commenta così l’1-1 conquistato contro l’Empoli. “Abbiamo disputato un secondo tempo con il pallino del gioco in mano. La sensazione è che volevamo vincere, va bene un punto, non siamo scontenti. Sono contento per i ragazzi che hanno avuto questa opportunità e l’hanno sfruttata. Questa gara mi lascia buone sensazioni”.

“Non è mai facile giocare contro l’Empoli, non vince da un po’ ma ha sempre giocato a viso aperto con tutti. Mi spiace perché potevamo ottenere i tre punti ma va bene così. Cancellieri ha fatto molto bene, è stato un pericolo costante. Lui è un giocatore che ha bisogno di spazi, questo ruolo di quinto non è il suo perfetto ma ha grandi capacità e potrebbe giocare in questo ruolo in futuro. E’ giovane ma merita assolutamente un’attenzione particolare e in queste ultime otto partite potrebbe avere spazio“.

