L’attaccante della Roma Tammy Abraham ha salvato i suoi dai supplementari con un goal allo scadere; ecco la sua gioia.

Tammy Abraham è stato intervistato da Sky Sport dopo il pareggio col Vitesse che è valso il passaggio del turno. “Per prima cosa voglio ringraziare i miei compagni, tutti noi abbiamo lottato. Questa vittoria (passaggio del turno, ndr) è importante per noi giocatori e per i tifosi. Non è stata la nostra migliore partita, ma abbiamo fatto gol”.

Mourinho

“Tutti i tifosi mi ricordano che ho raggiunto le reti segnate da Montella e Batistuta alla prima stagione, voglio segnare altri gol per la Roma. Non c’è niente di meglio che segnare e vedere la reazione dei tifosi. Non importa chi sarà il prossimo avversario, dovremo essere pronti però perché no contro una squadra di Premier? Sicuro vedremo il sorteggio”.

