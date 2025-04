Abraham resta al Milan? Con la Roma si lavora allo scambio perfetto

Tra strategie di mercato e intese da perfezionare, i due club stanno lavorando a un’operazione che potrebbe soddisfare entrambe le parti, risolvendo due situazioni in sospeso.

In un futuro ancora tutto da scrivere dove sono ancora incerti i nomi della futura panchina rossonera, intanto il Milan e la Roma si stanno muovendo con discrezione in vista della prossima finestra di calciomercato, cercando di capitalizzare al meglio le opportunità che le rispettive rose offrono. In questo contesto si inserisce un possibile scambio che potrebbe coinvolgere due giocatori attualmente in prestito e con situazioni contrattuali ancora tutte da definire. L’idea è quella di portare avanti un’operazione che vada oltre le valutazioni economiche e che mantenga solido il legame tra i due club, in virtù della famosa “stretta di mano” avvenuta già la scorsa estate.

La strategia di Roma e Milan per arrivare a un’intesa

Il belga ha trovato nuova linfa nella Capitale: 6 gol e 4 assist in 19 partite, numeri che lo rendono uno dei migliori della rosa giallorossa. La Roma vuole tenerlo e ha provato già a gennaio a offrire Abraham più un conguaglio per convincere il Milan. Ma Moncada ha detto no: all’epoca il confronto tra un Saelemaekers in grande forma e un Abraham spesso in panchina era troppo sbilanciato. Oggi lo scenario è cambiato. L’attaccante inglese ha chiuso in crescendo, guadagnandosi più spazio e segnando gol pesanti. In più, entrambe le società stanno vivendo una fase di transizione, in attesa di conferme sulle rispettive direzioni sportive.

Tempistiche, ingaggio e valutazioni economiche

Le prossime settimane saranno decisive: da un lato si dovranno sciogliere i dubbi sulla direzione sportiva del Milan, dall’altro si attende un segnale chiaro da parte della Roma per concretizzare l’affare. Sul tavolo resta anche la possibilità di un adeguamento dell’ingaggio per favorire la permanenza del calciatore in rossonero. Tutto dipenderà da come si concluderà la stagione e da quali saranno le priorità tecniche delle due società. Lo scenario è aperto e in continua evoluzione.

Leggi l’articolo completo Abraham resta al Milan? Con la Roma si lavora allo scambio perfetto, su Notizie Milan.