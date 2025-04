Milan News, il possibile sostituto di Theo ha già un volto

Il futuro di Theo Hernández è sempre più incerto: Moncada valuta l’algerino per rimpiazzarlo, ma attenzione anche al giovane belga.

Il Milan è al lavoro per preparare una rivoluzione estiva, e tra le situazioni più delicate da gestire c’è quella di Theo Hernández. Il terzino francese vorrebbe rimanere in rossonero almeno per un’altra stagione, anche senza rinnovo, ma la società non intende correre il rischio di perderlo a zero nel 2026. Da qui la possibilità concreta che venga ceduto in estate, in modo da garantire una maxi-plusvalenza utile a finanziare il mercato. In alternativa, si potrebbe provare a rinnovare il contratto per poi cederlo l’anno prossimo a condizioni più vantaggiose.

Moncada punta sull’esperienza

Nel caso in cui Theo partisse già a giugno, il Milan dovrà necessariamente farsi trovare pronto. Secondo quanto riportato da fonti spagnole, Geoffrey Moncada avrebbe già messo nel mirino Ramy Bensebaini. L’algerino, classe 1995, gioca attualmente nel Borussia Dortmund e ha l’esperienza internazionale giusta per prendere in mano la fascia sinistra. È un difensore affidabile, duttile, capace di giocare anche da centrale. Una soluzione che garantirebbe solidità e versatilità, qualità preziose per il nuovo progetto tecnico in fase di costruzione.

Occhio al talento belga De Cuyper

Non c’è però solo l’opzione Bensebaini. Il Milan segue da tempo anche Maxim De Cuyper, classe 2000, esterno belga in forza al Club Bruges. Giovane, tecnico e con ampi margini di crescita, è uno dei profili più seguiti in Europa nel suo ruolo. Tuttavia, la concorrenza è forte e potrebbe far lievitare il prezzo oltre i 25 milioni previsti dal Milan. Moncada dovrà quindi decidere se puntare su un giocatore d’esperienza come Bensebaini o investire su un giovane in rampa di lancio come De Cuyper.

