Poteva finire al Milan per 18 milioni, oggi vale quasi 4 volte di più

Grande rimpianto di mercato per il club di via Aldo Rossi: l’attaccante ha fatto faville in Champions League e poteva essere rossonero per soli 18 milioni di euro.

I tifosi rossoneri, nelle ultime due serate, si sono dovuto sedere sul divano per guardare con malinconia quella Champions League che, ormai, fatica ad essere la casa del Diavolo come in passato. Le semifinaliste saranno l’Arsenal, che ha demolito il Real Madrid di Ancelotti, il Paris Saint-Germain che è sopravvissuto in una sfida durissima contro l’Aston Villa, il Barcellona che ha eliminato il Borussia Dortmund e l’Inter, vincente contro il Bayern Monaco con due prestazioni coriacee. Il Milan, invece, ha il rimpianto di essere uscito contro una squadra modesta come il Feyenoord, il primo grande fallimento di questa stagione molto complicata.

Chi si è messo in mostra nei quarti di finale

I protagonisti dei quarti di finale sono stati tanti, ovviamente. Nelle gare d’andata, a prendersi le copertine dei giornali è stato Declan Rice che, con due punizioni fantastiche, ha mandato al tappeto i campioni d’Europa. Sempre nelle prime partite, è andato in scena tutto il potenziale offensivo di Barcellona e Paris Saint-Germain che hanno annichilito le proprie avversarie con grande qualità. Come detto in precedenza, l’Inter ha dimostrato una buona applicazione e una grande grinta per aver la meglio dei bavaresi e ha meritato di andare avanti sulle spalle del capitano Lautaro Martinez. Non è l’unico centravanti ad essersi messo in mostra: un ex obiettivo di mercato del Milan ha segnato una tripletta al Barcellona.

Il rimpianto di mercato per il Milan

Il man of the match delle gare di ritorno è stato senza dubbio Serhou Guirassy, attaccante del Borussia Dortmund che ha messo a ferro e fuoco la difesa dei blaugrana. L’ex punta dello Stoccarda è arrivato a quota 13 gol in questa Champions League, capocannoniere della competizione; il Milan, in estate, poteva accaparrarselo per 18 milioni di euro (valore della clausola rescissoria), ma ha preferito puntare su Alvaro Morata. Adesso il centravanti franco-guineano vale almeno il triplo e per strapparlo ai gialloneri servirebbe un mezzo miracolo: occasione persa per il club di via Aldo Rossi.

