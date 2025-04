Operato al ginocchio, salta Milan-Atalanta e saluta la stagione

Il giocatore non sarà a disposizione per il big match di Pasqua tra Milan e Atalanta: operazione al ginocchio per un infortunio al legamento crociato, stagione finita.

La sfida di domenica sera tra Milan e Atalanta, in programma alle ore 20.45 allo stadio San Siro, metterà in palio dei punti pesantissimi per entrambe le squadre. Gli ospiti vogliono blindare un posto in Champions League e vogliono mantenere la terza posizione in campionato, insidiata dalla rimonta della Juventus di Tudor, mentre i padroni di casa devono vincere per continuare a sperare in una qualificazione europea. I bergamaschi, nella gara d’andata, ebbero la meglio con il risultato di 2-1: dopo il botta e risposta tra l’ex De Ketelaere e Morata, era arrivata la rete di Lookman all’87’ per sigillare il punteggio in favore dei nerazzurri.

Il primo desiderio del Milan di Tare ha già un volto: ecco di chi si tratta

Chi recupera e chi no per il big match

Sergio Conceiçao è intenzionato ad utilizzare lo stesso modulo visto sul campo dell’Udinese, ma questa volta dovrà affrontare un maestro della difesa a tre come Gian Piero Gasperini: una vera prova del nove per il portoghese. In dubbio ancora Mike Maignan dopo il trauma cranico e Santiago Gimenez che, per ora, non è rientrato in gruppo dopo la botta al costato rimediata con la Fiorentina; sarà out sicuramente, invece, Kyle Walker. Nell’Atalanta spicca l’assenza del grande ex Charles De Ketelaere: il suo problema muscolare non gli permetterà di scendere in campo in quello stadio che gli è stato nemico nel suo anno in rossonero. Ma i problemi per i bergamaschi non finiscono qui…

Operazione al ginocchio, stagione finita

Lo scorso turno di campionato è stato fatale per la stagione di Sead Kolasinac: il difensore bosniaco, in un recupero nella sua area, ha messo male il ginocchio e si è procurato una rottura del legamento crociato che lo terrà fuori dai campi per almeno sei mesi. Una brutta tegola per Gasperini che dovrà fare a meno anche di Posch, con Kossonou che dovrebbe rientrare tra i convocati dopo mesi e quindi non in forma per giocare 90 minuti. Al posto del braccetto ex Arsenal dovrebbe esserci il capitano Toloi che, in questa stagione, ha visto poco il prato verde: occasione da sfruttare per il Milan?

Leggi l’articolo completo Operato al ginocchio, salta Milan-Atalanta e saluta la stagione, su Notizie Milan.