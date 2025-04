Prandelli e quell’idea sul Milan…

L’ex tecnico della Fiorentina e della Nazionale esprime il suo pensiero sulla situazione dei rossoneri

Tutto l’ambiente Milan freme in vista di quello che sarà il finale di stagione. Le partite restanti sono alla portata della squadra, che dovrà fare di tutto per rimontare più punti possibili sulla zone coppe. Attualmente i rossoneri sono noni, a 6 punti dalla zona Europa League e a 8 da quella valevole per la Champions. Rimontare non sarà semplice ma i giocatori nelle ultime uscite hanno dimostrato grande voglia di rivalsa. E mentre la Gazzetta stila l’elenco dei possibili addii rossoneri, Cesare Prandelli torna a parlare del Milan.

“Il Milan? individualmente una delle più forti”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli si è espresso su varie cose, fra cui il Milan:”Individualmente, per me, è una delle squadre più forti del campionato. Il livello tecnico è altissimo, ma non riesce a giocare da squadra. Manca compattezza, mancano le distanze, sembra una squadra poco organizzata“. Sulle situazione di classifica di Milan, Fiorentina e sulla zona coppe in generale Prandelli ha detto:”Mi sembra difficile che riescano a rientrare (Milan e Fiorentina, ndr) nel giro Champions, anche se nel calcio mai dire mai. Juventus e Atalanta sono le favorite, hanno continuità e solidità. Il Bologna è lì vicino e, per come ha giocato quest’anno, meriterebbe il traguardo. Roma e Lazio si giocheranno le loro carte negli scontri diretti“.

Champions irraggiungibile?

Come dice Prandelli per la Fiorentina e soprattutto per il Milan la qualificazione in Champions sembra quasi impossibile. Anche se il Milan vincesse tutte le partite da qui a fine campionato si troverebbe a 69 punti finali, e dovrebbe sperare che in queste 5 partite la Juventus totalizzi meno di 11 punti, giocando contro Parma, Monza, Bologna, Udinese, Lazio e Venezia. Il tutto sembra abbastanza inverosimile, e si è considerata solo la Juventus, ma anche le altre daranno battaglia fino alla fine.

