Il primo desiderio del Milan di Tare ha già un volto: ecco di chi si tratta

Nel vibrante contesto del calcio italiano, il Milan si trova ad un bivio direttivo dopo l’interruzione delle trattative con Fabio Paratici. Con l’orizzonte che sembrava ormai delineato, una svolta inaspettata riapre il gioco della scelta del nuovo direttore sportivo. Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, è ora il principale candidato per rivestire questo ruolo nel club rossonero. Per la la panchina invece un noto intermediario si sbilancia e annuncia: “Al 70% sarà lui il nuovo allenatore del Milan”, accendendo di passione il tifo rossonero.

Un nuovo corso per il Milan

Il passaggio di testimone nelle gerarchie del club potrebbe concretizzarsi con l’approvazione dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, che attualmente è in dialogo con Tare. La sua nomina rappresenterebbe non solo una nuova direzione nella gestione sportiva ma anche un’opportunità di rinnovamento nella rosa dei giocatori. La candidatura di Tare ha ricevuto il sostegno di figure di spicco come Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, segno della fiducia nel suo approccio e nella sua visione per il futuro della squadra.

Con Tare alla guida della direzione sportiva, si apre la possibilità di arricchire la rosa del Milan con volti noti al nuovo DS, magari già collaudati durante la sua esperienza alla Lazio. Un sondaggio lanciato su X da Calciomercato.it ha interrogato gli utenti riguardo chi, tra gli ex biancocelesti portati alla Lazio da Tare, sarebbe l’acquisto ideale per il Milan. La risposta ha segnato una preferenza schiacciante per Sergej Milinkovic-Savic, con una percentuale del 62,9% delle preferenze, sottolineando il desiderio dei tifosi di vedere il talento serbo, attualmente in forza in Arabia Saudita, tornare in Italia sotto la guida di Tare. Nonostante la chiara preferenza per Milinkovic-Savic, altri nomi sono stati considerati dal pubblico come potenziali rinforzi per il Milan. Mario Gila e Mattia Zaccagni seguono nelle preferenze, rispettivamente con il 20% e il 17,1% dei voti.

