Milan, che beffa! Sfiorato in passato, ora domina in Champions

Clamoroso: il capocannoniere della Champions League poteva arrivare al Milan per meno di 20 milioni

A Milanello la società sta cominciando a tirare le somme della stagione che sta andando a concludersi. La delusione è tanta, la squadra è stata informata di avere l’obbligo di vincere sempre da qui alla fine della stagione, ma la realtà dice che ci sono grandi possibilità di non giocare in Europa il prossimo anno. Mentre un top player non è certo della sua permanenza in rossonero, spunta quello che potrebbe essere il rammarico più grande degli ultimi anni.

Guirassy a quota 13 gol in Champions

La partita di ritorno fra Borussia Dortmund e Barcellona ha confermato due cose: che i blaugrana si possono battere e che Guirassy è l’attuale capocannoniere della Champions nonostante l’eliminazione. Infatti l’attaccante guineano nato in Francia grazie alla tripletta segnata nel successo dei tedeschi contro il Barcellona, costato comunque l’eliminazione, si è confermato il capocannoniere attuale della Champions. Dimostrando di essere uno dei bomber più forti in circolazione.

Il Milan poteva chiudere per Guirassy…per meno di 20 milioni

Il Milan è stato vicinissimo al centravanti guineano nel mercato della scorsa estate. I rossoneri erano in trattativa con lo Stoccarda per Guirassy. Alla fine il Milan gli preferì Morata, che ad oggi solo pensarlo fa quasi ridere. Il centravanti del Dortmund veniva da 30 gol in 30 partite con lo Stoccarda, e ora è a quota 28 gol e 9 assist in 40 gare. Che rammarico per i rossoneri…

