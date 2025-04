Inchiesta Ultras: il futuro di Inter e Milan, cosa può succedere ora. Le ultime in merito all’indagine che coinvolge la Milano del calcio.

Da una parte c’è il Milan che, proprio nelle ultime ore, pare esser vicino a mettere a segno un colpo importante, per cui trapelano anche le date per l’ufficialità, dall’altra riemerge la recente indagine denominata “Doppia Curva”. Quest’ultima getta luce sulle complessità legate al rapporto tra i club calcistici e i loro sostenitori organizzati. Questa volta, le squadre sotto osservazione sono due delle realtà più influenti e seguite della Serie A: l’Inter e il Milan. Gli sviluppi imminenti potrebbero vedere l’attuazione di penalità significative, evidenziando il delicato equilibrio tra mantenimento dell’ordine e passione sportiva.

Il punto sulle indagini Doppia Curva

La Procura della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è in procinto di concludere le indagini concernenti l’inchiesta “Doppia Curva”, che ha visto coinvolti i vertici del tifo organizzato dei giganti milanesi, Inter e Milan. Questo potrebbe presto portare al deferimento dei soggetti coinvolti nel caso. Gli sviluppi rappresentano un momento cruciale per i club e per l’intero panorama calcistico nazionale, delineando le possibili conseguenze nei confronti di tali entità sportive.

Il futuro di Inter e Milan: cosa può succedere ora

Inter e Milan, consapevoli della gravità delle accuse, si sono prontamente constituiti parte civile, unendosi alla Serie A in questa azione. Le sanzioni previste per i club si attesteranno verosimilmente al pagamento di multe, conseguenza della loro responsabilità diretta e oggettiva nei fatti contestati. Diversa la situazione per i tesserati, che potrebbero affrontare squalifiche e ammende per presunte violazioni dell’articolo 25 del Codice di Giustizia Sportiva, legato alla corretta condotta e alle interazioni con i gruppi di tifosi. Un aspetto che genera notevole preoccupazione è la possibilità di una penalizzazione in classifica per entrambi i club milanesi. Quest’evento, tuttavia, appare poco probabile e si verificherebbe unicamente nel caso di violazioni dell’articolo 4, che impone il rispetto di principi di lealtà e probità nell’ambito sportivo. Al momento, tale scenario è considerato da escludere, evitando così un impatto ancor più devastante sulle prestazioni e sulle aspirazioni stagionali dei club.

