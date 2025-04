Voce di calciomercato clamorosa: il giocatore dell’Atalanta potrebbe arrivare al Milan.

A Milanello sono giorni intensi in vista dell’inizio del prossimo calciomercato. La società ha già informato allenatore e squadra sul ritmo da tenere da qui a fine campionato. Intanto Cardinale, Furlani and co progettano il calciomercato in vista del prossimo campionato. Mentre un rossonero sembra già destinato a lasciare il Milan già dai primi giorni di mercato, la società prova a sedurre un giocatore in forza all’Atalanta

Il Milan pensa seriamente a Lazar Samardzic

Nel corso della scorsa estate, dopo essere stato corteggiato a lungo prima dall’Inter e poi dalla Lazio, è finito all’Atalanta per una cifra complessiva di circa 24 milioni. Il giocatore serbo nato a Berlino ha trovato pochissimi minuti in questa stagione, e la sua permanenza sembra tutt’altro che scontata e indipendente dal futuro di Gasperini. Infatti se il mister rimarrà alla Dea il giocatore partirà sicuramente, ma anche se Gasp dovesse lasciare l’Atalanta la permanenza di Samardzic sarebbe comunque a rischio.

Le cifre del possibile affare

Ormai da tempo è noto a tutti: i Percassi sanno come si fa mercato. La cifra spesa la scorsa estate per Samardzic era stata ritenuta non a prezzo di saldo ma quasi. Il fatto che il trequartista ex Udinese non abbia giocato molto sicuramente non fa piacere alla società, che conoscendo le potenzialità del serbo vorrà fare comunque una plusvalenza. Proprio per questo il prezzo di Lazar Samardzic potrebbe aggirarsi attorno ai 30-35 milioni.

Leggi l’articolo completo Dal nerazzurro al rossonero: voce clamorosa, il Milan prepara il colpo a sorpresa, su Notizie Milan.