Assalto Milan alla stella della Liga, dalla Spagna l’annuncio fa già sognare i tifosi: ecco il piano per il talento spagnolo

Le grandi manovre per il nuovo Milan sono ufficialmente iniziate. La scelta della società di affidare il ruolo di Direttore Sportivo a Ighli Tare appare ormai quasi ufficiale, mancando solo l’annuncio formale. Resta da definire il tassello più atteso: l’allenatore. Su questo fronte, un noto intermediario ha rivelato che “al 70% sarà lui a guidare i rossoneri”, accendendo immediatamente l’entusiasmo del tifo milanista. Il nome, ancora top secret, è descritto come un profilo di altissimo livello, capace di riportare il Milan a competere da subito ai vertici. La voglia di tornare a sognare in grande è più viva che mai.

Il mercato del Milan per l’estate e un colpo bomba dalla Spagna

Il mercato sarà la spinta decisiva per inseguire i grandi traguardi che società e tifosi ambiscono a raggiungere nella prossima stagione. Il nuovo corso rossonero parte da basi ambiziose, e sarà proprio il lavoro sul mercato a fare la differenza. Intanto, dalla Spagna – e precisamente dal quotidiano AS – arriva un’indiscrezione clamorosa, destinata ad accendere la passione della piazza rossonera. Secondo il noto media iberico, il Milan avrebbe messo nel mirino un profilo importante, potenzialmente in grado di alzare il tasso tecnico e carismatico della squadra. Una mossa che, se confermata, farebbe sognare i tifosi e rilancerebbe le ambizioni del Diavolo.

Il Milan, alla ricerca di rinforzi in ogni reparto, sembra aver posto la propria attenzione su Mikel Jauregizar, gioiello dell’Athletic Bilbao. Esperto recupera palloni e capace di movimentare il gioco dal cuore del campo, il classe 2003 rappresenta una delle nuove scommesse del calcio europeo. Nonostante le difficoltà legate alla clausola rescissoria e ai termini contrattuali, il Milan aveva già tentato di assicurarsi il giocatore nella scorsa sessione invernale, senza tuttavia concretizzare l’operazione. L’ostacolo maggiore sembra essere la valutazione economica del giocatore, considerando che il Milan potrebbe non essere disposto o in grado di investire la cifra richiesta dall’Athletic Bilbao. Inoltre, con il club basco intenzionato a blindare il giocatore estendendo il contratto fino al 2027, le speranze di vedere Jauregizar con la maglia rossonera si assottigliano. Nonostante questo, il Milan non sembra voler rinunciare e continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione, in attesa di una possibile opportunità.

